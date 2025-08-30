8-9-10 Yaş Yaz Kupası Yapıldı

Haberler

Türkiye Tenis Federasyonu’nun programında yer alan 8-9-10 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi 3 Turnuvası, 25-30 Ağustos tarihleri arasında Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları’nda düzenlendi. Karabük, Zonguldak, Bartın, İstanbul, Aydın ve Manisa illerinden toplam 46 sporcu, turnuvada müsabakalara katılarak kıyasıya bir rekabet ortamı oluşturdu. Bu etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Turnuva tamamlandığında dereceye giren sporculara ödülleri Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya tarafından verildi. Kaymakam Kaya, minik tenisçilere spor hayatlarında başarı dileklerinde bulunarak organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

