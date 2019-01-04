8 akademisyene FETÖ gözaltısı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca örgütün üniversitedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8’i aktif görevde bulunan, biri meslekten ihraç edilen 9 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan’ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aktif görevdeki 8 öğretim görevlisini gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen bir öğretim görevlisinin de arandığı öğrenildi.

TRT