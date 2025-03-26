8 Asırlık Hacı Kılıç Camii’nde İtikaf

ITIKAF IBADATINA YOĞUN İLGİ

Kayseri’de, yaklaşık 8 asırlık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi’nde itikafa giren vatandaşlar, geceleri ibadetle geçirerek gündüzleri de oruç tutuyor. Ramazan’ın son 10 günü içinde Kadir Gecesi’ni aramak amacıyla gerçekleştirilen itikaf ibadetine Kayserili vatandaşların gösterdiği ilgi oldukça yoğun.

Peygamber Efendimizin Sünnetini Yaşıyorlar

İtikafa katılan Şükrü Kaya, “Ramazan’ın son 10 günü itikafa girmeye karar verdik ve buraya geldik. İtikaf, Peygamber Efendimizin her Ramazan’ın son 10 gününde girdiği bir sünnettir. Biz de bu sünneti yaşamak için toplandık ve itikafa girdik. Burada 60 kişiyiz. Peygamber Efendimiz, ‘Kadir Gecesini Ramazan’ın son 10 gününde tekli gecelerde arayın’ diye buyurmuş. Biz de itikaf ile Kadir Gecesini arıyoruz,” şeklinde konuştu. İtikafa katılan Yunus Özdemir ise, Hazreti Peygamber’in sünnetini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, diğer vatandaşları da itikafa davet etti.

İtikafın Kuralları

İtikafa giren kimse, camide yerleşir, uyur ve ihtiyaç duyduğu şeyleri mümkün olduğunca camide elde etmeye çalışır. Tuvalete gitmek, abdest almak ve zorunlu olarak gusletmek gibi ihtiyaçlar için camiden dışarı çıkabilir. Eğer bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, başka bir camiye gitmek üzere çıkabilir. Cenaze namazı için dışarı çıkılması mümkün değildir. Kişinin kendi malına ya da kendisine zarar gelebileceği endişesinin ortaya çıkması veya zorla çıkarılması durumunda, mevcut camiden çıkıp başka bir camiye gitmesine izin verilir. Ancak bu zorunlu haller dışında camiden çıkmak itikafı bozar. – KAYSERİ