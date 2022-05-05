8 bin FETÖ’cü deşifre oldu

Fethullahçı Terör Örgütü’nün jandarmadaki gizli yapılanmasının sözde Marmara Bölge sorumlusundaki SD kartın şifreleri çözüldü.

Genişletilen soruşturma kapsamında 18 operasyon yapıldı. Operasyonlarda yakalanıp itirafçı olanlar 8 bin FETÖ’cüyü deşifre etti.

FETÖ’nün jandarma yapılanmasında sözde Marmara sorumlusu olan Nihat Keskin yakalandı.

Üzerinden çıkan harici bellek, dalga dalga operasyonların yolunu açtı. Bellekteki dosyalarda örgüt üyesi jandarma personeli ile onların bağlı olduğu sözde üst düzey FETÖ’cülerin bilgileri şifreli olarak yer alıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, bu tespit sonrası geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Etkin pişmanlıktan yararlananlar 8 bin FETÖ’cüyü deşifre etti

2020’den bu yana 18 operasyon düzenlendi. Operasyonların ilki 6 Kasım 2020’de gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 90 kişiden 75’i yakalandı. 61’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı oldu ve bin 900 FETÖ’cünün ismini verdi.

Operasyonlar dalga dalga devam etti. 18 operasyonda toplamda bin 323 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 948’i yakalandı.

Polis sorgusunda itirafçı olmak isteyen 533 şüpheli, örgütle ilgili bildiklerini anlattı. İtirafçı olan 533 örgüt mensubu, 7 bin 7 FETÖ’cüyü teşhis etti.

Polisin, şüphelilere yönelik çalışması devam ediyor.