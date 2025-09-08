8 Eylül 2025’te Sayısal Loto sonuçları bekleniyor

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

8 Eylül 2025 Tarihinde gerçekleşecek Sayısal Loto çekiliş sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilecek çekilişte kazanan numaralar ve kazanılan ikramiye miktarı, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, canlı takip sayfasını ziyaret edebilirler.

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞAN KOLON

Oyuncular, Sayısal Loto’da her kolonun iki bölümden oluştuğunu bilmelidir. Üst bölümde 34, alt bölümde ise 180 numara yer alır. Katılımcılar, üst bölümden 5 numara, alt bölümden ise 1 numara seçerek oyuna katılabilir. Birden fazla kolon doldurmak mümkündür ve tek kolon ücreti 2 TL’dir. Katılımcılar, kendi istedikleri numaralarla veya “Rastgele” seçeneği ile kolon oluşturma imkanı sunuluyor.

KOLON DOLDURMA SEÇENEKLERİ

Kupon doldurmak istemeyenler için geliştirilen SEN SEÇ kutucuğu işaretlendiğinde, sistem otomatik olarak 5+1 sayıyı belirleyip şanslı bir kolon oluşturuyor. Daha fazla kombinasyonla oyun oynamak isteyenler için ise sistemin sunduğu seçenekler mevcut. Üst bölümde 5’ten fazla, alt bölümde ise 1’den fazla sayı işaretlendiğinde, sistem seçilen numaralardan oluşan tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde koyuyor. Kupon üzerinde “Çoklu Çekiliş” seçeneği kullanılarak aynı kolon birden fazla çekilişte geçerli kılınabiliyor.

ÇEKİLİŞ SÜREÇLERİ VE KAZANANLAR

Sayısal Loto, haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri düzenleniyor. Çekiliş anında, küreden 34 numara içinden 5, 180 numara içinden ise 1 numara seçiliyor. Oynanan kolonlarda 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 tahminleri doğru olan oyuncular ikramiye kazanıyor. Tüm 5+1 numarayı doğru tahmin eden şanslı kişi, büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Eğer aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu eşit bir şekilde bölüştürülüyor. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ise henüz açıklanmadı.