8 Eylül’de Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

EĞİTİM YILI BAŞLANGICINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

8 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı, okulların saat 10.00 ile 15.00 arasında başladığı gün, toplu taşıma araçlarının bu süre zarfında ücretsiz olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış durumda. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar, bu konuda detayların aydınlatılmasını bekliyor.

İBB’DEN ÖNLEMLER VE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla çeşitli önlem ve uygulamalara imza atıyor. Yapılan açıklamaya göre, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü, saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Yeni eğitim dönemiyle birlikte okul servislerine destek olmak amacıyla, İSPARK’a ait 112 otopark, bu ilk günde servis araçlarına ücretsiz olarak tahsis edilecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK İÇİN DENETİMLER YAPILACAK

Bunun yanı sıra, toplu ulaşımda sefer sıklıkları artırılacak. Kent genelindeki trafik yoğunluğunu azaltmak hedefiyle zabıta ekipleri çeşitli noktalarda trafik denetimleri ve yönlendirme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane’deki 50. Yıl Parkı’nda öğrencilere ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

MARMARAY TOPLU TAŞIMA KAPSAMINA DAHİL DEĞİL

Öte yandan, Marmaray hattı TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu taşıma sistemine dahil değildir. Bu nedenle, 8 Eylül Pazartesi günü Marmaray ile ulaşım ücrete tabi olacak.

ANKARA VE İZMİR’DE BEKLENTİLER DEVAM EDİYOR

Ankara ve İzmir’de ise 2025-2026 eğitim öğretim yılı ile birlikte toplu taşımadaki düzenlemeler merakla takip ediliyor. Burada da öğrenciler, veliler ve kent sakinleri toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalarla uygulamanın kapsamı ve geçerli olacağı saat dilimleri netlik kazanacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılına dair önemli bir karar paylaştı. Okul servislerinin ve güzergâhların düzenli bir şekilde işlemesi amacıyla, İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin saat 10.00’da başlayacağı duyuruldu.