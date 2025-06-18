8 Helikopter, 2 Uçakla Müdahale Ediliyor

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Girencik Mahallesi’nde gerçekleşen orman yangınına yönelik müdahale çalışmaları hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Bursa Valiliği, yangınla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Açıklamada, “18 Haziran Çarşamba günü, saat 14.37’de Orhaneli ilçesi, Girencik Mahallesi’nde orman yangını ihbarı alınmıştır. İhbarın ardından bölgeye hızla sevk edilen ekipler, saat 14.45 itibarıyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir.” ifadelerine yer verildi.

MÜDAHALE EKİPLERİ VE DONANIMI

Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte toplamda 242 personel, 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 25 araçla müdahalede bulunuluyor. Yangınla ilgili gelişmeler anbean takip edilirken, çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdüğü bildirildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPILDI

Yetkililer, vatandaşların ormanlık alanlarda dikkatli olmaları ve herhangi bir yangın ihbar durumunda hemen ilgili birimlere bilgi vermelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, vatandaşların dikkatli davranmaları gerektiği ifade ediliyor.