8 il için cemevi kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği 8 ildeki cemevi için hazırlıklar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli’yi anma töreninde duyurusunu yaptığı cemeevi açılışlarına dair detaylar belli oldu. 8 cemevi, Anadolu’nun çeşitli illerinde açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli’yi anma töreninde, “Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz. ” diyerek duyurduğu açılışların hangi illerde olacağı belli oldu. O iller, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri, Elazığ, Erzurum ve Ankara olarak belirlendi.

3 CEMEVİ BU YIL HİZMETE ALINACAK

Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara’nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi’ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak. Böylece bu yıl 8 ilde yeni cemevi açılacak. “Milli Birlik ve Beraberlik” başlıklı çalışma kapsamında 58 ildeki 1.586 cemevi ziyaret edildi. Kapılar çalınarak, sorunlar dinlendi, talepler toplandı.

Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçları başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi. Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen köylerin su sorunlarının giderilmesi ve yeni yol yapılması talepleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Toplanan 8 bin 740 talepten bugüne kadar 58 ilde 5 bin 600’ü yerine getirildi, diğer talepler için de çalışmalar devam ediyor. Cemevlerinin binanın yanı sıra 3 bin 40 tefrişat, 2 bin 770 bakım ve onarım, 99 kütüphane ve kitap, 365 morg, aşevi ve misafirhane, 630 elektrik, su, tahsis, imar gibi diğer talepleri de büyük oranda karşılandı.