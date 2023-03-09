8 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif binbaşı, astsubay ve uzman çavuş ile kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeriisnde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarda aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde örgütle bağlantısı tespit edilen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Emniyet güçlerince örgüte yönelik yürütülen çalışmalarda; FETÖ içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör veya büfe telefonlarından aranmak suretiyle örgüt mensubu şahıslarla iletişime geçtikleri tespit edilen 28 şüpheliyi daha tespit etti. İsimleri ve adresleri belirlenen 28 FETÖ üyesinin yakalanması için savcılık talimatıyla harekete geçen polis, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İtirafçılar konuştu, örgütün kriptoları deşifre oldu.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda, 1 aktif binbaşı, 2 aktif astsubay, 1 uzman çavuş, daha önce ordudan ihraç edilen 1 subay ve daha önce kapatılan askeri okul öğrencisi 18 şüpheli olmak üzere toplamda 25 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, firari durumda olan FETÖ üyesi 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.