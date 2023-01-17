8 ilde polis harekete geçti!

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 12 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma kaydı bulunan, haklarında sınav sorularını aldıklarına, ön mülakat yaparak mülakat provası yaptıklarına dair beyanlar bulunan, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 8 kişi, 2015 yılında örgütün çalışma evlerinde kalan ve sınav sorularının dağıtıldığı evde bulunan 3 kişi, soruları dağıtan 1 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

BİR OPERASYON HABERİ DAHA

Ankara’da saklandıkları adreslerde tespit edilen firari 16 FETÖ terör örgütü yönetici ve üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan öngüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurtdışına kaçmalarını sağladıkları bilinmektedir.

Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince Ankara ilinde saklanan FETÖ terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılarak tespit edilmiş ve savcılık ile koordine kurularak operasyon kararı alındı.