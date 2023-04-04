8 ilde polis harekete geçti

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik baskınlar düzenlendi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetö/ PYD mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmesinde rol aldığı tespit edilen 14 kişi yakın takibe alındı.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.