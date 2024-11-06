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8 İlde Yakalanan 140 Şüpheli

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GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRANLAR YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, “Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.” açıklaması yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan operasyonlar sonucunda, tüm bu illerde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştiren şüphelilerin hızlı bir şekilde tespit edilip yakalanması, güvenlik güçlerinin etkinliğini gözler önüne seriyor.

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“140 Şüpheli 8 İlde Yakalandı”

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde güvenlik güçlerine saldırarak 16 görevli ve 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını ve adli işlem başlatıldığını açıkladı.

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