8 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

SÜPER LİG’DE 8 KULÜP PFDK’YE SEVK EDİLDİ

Süper Lig’den 8 takım Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) web sitesinde yayınlanan bilgilere göre; Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor çeşitli nedenlerle disiplin sürecine tabi tutuldu.

DAHA FAZLA İSIM PFDK’YE GÖNDERİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ı futbolun prestijini zedeleyen açıklamaları dolayısıyla disipline sevk ediyor. Bunun yanında, teknik sorumlu Selçuk İnan sportmenliğe aykırı hareket ettiği için, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek de kural dışı hareketinden dolayı PFDK’ye gönderiliyor.