Gündem

8 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

8-kulup-pfdk-ye-sevk-edildi

SÜPER LİG’DE 8 KULÜP PFDK’YE SEVK EDİLDİ

Süper Lig’den 8 takım Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) web sitesinde yayınlanan bilgilere göre; Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor çeşitli nedenlerle disiplin sürecine tabi tutuldu.

DAHA FAZLA İSIM PFDK’YE GÖNDERİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ı futbolun prestijini zedeleyen açıklamaları dolayısıyla disipline sevk ediyor. Bunun yanında, teknik sorumlu Selçuk İnan sportmenliğe aykırı hareket ettiği için, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek de kural dışı hareketinden dolayı PFDK’ye gönderiliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“ABD’Ye 18 Ülkeden Yazılı Teklif”

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası 18 ülkeden teklifler alındığını ve ABD ile Hindistan arasında ticaret anlaşması şartlarının belirlendiğini duyurdu.
Flaş

Finale Yükseldik, Heyecan Var

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor mücadelesinin ardından ligde avantajlarının olmadığını vurguladı ve camianın dikkati üzerine kurması gerektiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.