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8 Mayıs 2025 Fethiye Hava Durumu

8 MAYIS 2025 TARİHİNDE FETHİYE’DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye’de hava yer yer parçalı bulutlu olacak. Bu tarih için Fethiye’deki hava durumu ile ilgili sıcaklıklar ve diğer veriler merak ediliyor.

GÜNLÜK HAVA DURUMU DETAYLARI

Yapılan tahminlere göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye’de hava durumu şu şekilde seyredecek: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 18°C olarak gerçekleşecek. Ayrıca nem oranı %53 seviyesinde bulunacak. Rüzgar ise güneydoğudan 2.8 km/s hızında esecek.

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