8 Mayıs 2025 Resmi Gazete İlanları

8 MAYIS 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE HÜKÜMLERİ

8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan metinde, günün ilanları ve alınan kararlar yer almakta. Bu bilgilerin detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği mevcut. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve İdare bölümüne dair gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları okuyucularla paylaşılmış durumda. Peki, 8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte detaylar…

DEPREME HAZIRLIK ANLAŞMASI

İstanbul’da depreme hazırlığın artırılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında hibe anlaşması imzalanmış. Bu anlaşma, İstanbul’un deprem riski ile ilgili projelerin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İSMEP PROJESİ HİBE ANLAŞMASI

İSMEP Projesi kapsamında ekonomik etki değerlendirmesi ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında bir diğer hibe anlaşması da imzalanmış. Bu proje, afet durumlarındaki zararın en aza indirilmesini hedefliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMALARI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında yayımlanan iki karar bulunuyor. Bu kararlar, 2025/145 ve 2025/146 numarasıyla kaydedilmiş.

YENİ YÖNETMELİKLER

Yayımlanan diğer kararlar arasında, Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına dair bir yönetmelik yer almakta. Ayrıca, gıda ve yemin resmi kontrollerine dair yönetmelikte yapılan değişiklikler bulunuyor.

Alışveriş merkezleri hakkında yönetmelikte de değişiklik yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz kira yönetmeliğinde de bazı düzenlemeler yapılmış.

KAMU GÖZETİMİ KURULU KARARLARI

Son olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 5 Mayıs 2025 tarihli iki karar da dikkat çekmekte. Bu kararlar, 75935942-050.01.04-[01/32053] ve 75935942-050.01.04-[01/32059] numaralarıyla kaydedilmiş. Tüm bu gelişmeler, Resmi Gazete’de detaylı bir şekilde yer alıyor.