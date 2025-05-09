8 Mayıs 2025 Survivor Heyecan Dori̇ktaydı

HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

8 Mayıs 2025 tarihinde Survivor All Star’da yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmanın gidişatını etkileyen bu oyun, büyük bir heyecan yarattı.

YARIŞMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı All Star takımı kazandı. Duelolar ise dikkat çekici bir performansa sahne oldu; Yusuf Yıldız ile Sedat Kapurtu arasında gerçekleşen mücadelede, Sedat Kapurtu zafere ulaştı. Haftanın ilk eleme adayı olarak ise Sevgi İmge belirlendi.