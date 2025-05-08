8 Mayıs Maç Programı Merak Ediliyor

MAÇ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER

8 Mayıs Perşembe günü futbolseverler, bugünkü maç programını araştırıyor. Birçok kişi, “Bugün maç var mı?” sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Bu akşam, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları yapılacak.

UEFA EUROPA LİGİ’NDE MAÇLAR

Bugün gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları şu şekilde:

– 22:00 Manchester United – Athletic Bilbao (TRT 1)

– 22:00 Bodo/Glimt – Tottenham (TRT Spor)

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE MAÇLAR

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları:

– 22:00 Chelsea – Djurgarden (TRT Tabii Spor 1)

– 22:00 Fiorentina – Real Betis (TRT Tabii Spor 2)

2. LİG YÜKSELME PLAY OFF MAÇLARI

Tüm bunların yanında Türkiye 2. Lig Yükselme Play Off 1. turunda da maçlar gerçekleştirilecek. Program şu şekilde:

– 16:00 68 Aksaray Belediyespor – Karacabey Belediye Spor

– 16:00 Adana 01 Futbol Kulübü – Altınordu

– 16:00 GMG Kastamonuspor – Beykoz Anadolu

– 20:00 Menemen FK – Van Spor FK

CHAMPIONSHIP YÜKSELME PLAY OFF MAÇI

Ayrıca, İngiltere Championship Yükselme Play Off yarı final maçı ise 22:00’de şu şekilde:

– 22:00 Bristol City – Sheffield United