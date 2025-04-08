8 Nisan 2025 Şans Topu Sonuçları Açıklandı Mı?

8 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI HAKKINDA ARAYIŞ

8 Nisan Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı merak ediliyor. 8 Nisan 2025 Şans Topu çekilişinin canlı yayında gerçekleşip gerçekleşmediği sorgulanmakta. Milli Piyango Online Şans Topu sonuçlarına dair bilgi almak isteyenler için güncel takip sayfası mevcut. Bunun yanı sıra yenilenen Şans Topu kuralları ve oyun ile ilgili detaylar da sıkça araştırılıyor. Şans Topu ikramiyesi ne kadar? Devretmiş mi?

ŞANS TOPU OYUNUNUN TEMELİ

Şans Topu, 14.06.2001 tarihinden itibaren Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılmakta. Bu oyun, iki farklı sayı kümesi arasından belirli sayıda numara seçmeye dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numarasından oluşurken, ikinci sayı kümesi 1-14 numarasından oluşmaktadır. Oyuncular, ilk kümeden 5 adet ve ikinci kümeden 1 adet numara seçerek oynuyor.

ÇEKİLİŞ SÜRECİ VE İKRAMİYELER

Noter huzurunda yapılan çekilişler, mpi.gov.tr sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi web sitesi üzerinden ilan ediliyor. 5+1’i tutturabilen talihli, büyük ikramiyenin sahibi olma şansını yakalayabiliyor. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler ve diğer kombinasyonları yakalayanlar da küçük ikramiye alabiliyor.

İKRAMİYELERİN ALINMASI

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler, ikramiyelerini Loto bayilerinden temin edebilirken, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden ikramiyelerini alabiliyor. Ancak (5+1) bilenler, kazandıkları ikramiye için Milli Piyango genel müdürlüğüne başvuruda bulunmak zorundalar. Kazanılan ikramiyenin ödemesi, 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

8 Nisan 2025 Salı Şans Topu sonuçları: