8 Nisan 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklanmadı

8 NİSAN 2025 SAYISAL LOTONUN SONUÇLARI

8 Nisan 2025 Salı günü yapılan Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen bu çekilişin sonuçlarına dair birçok kişi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Çekilişte kazanan numaraların yanı sıra, kazananların elde ettiği ikramiye miktarları da merak ediliyor. İşte, 20 Aralık 2025 Salı günü için Sayısal Loto sonuçlarının canlı takip sayfası!

KOLON SEÇENEKLERİ VE OYUNUN KURALLARI

Sayısal Loto oyununda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara bulunmaktadır. Oyuncular, 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 sayı işaretliyor. Oyun, tek kolon ile başlayabileceği gibi, birden fazla kolon oynamak da mümkün. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir. Oyuncular, “Sen Seç” seçeneği ile kendi istedikleri sayıları belirleyebiliyor ya da rastgele sistem tarafından numaraların seçilmesini sağlayabiliyor.

SISTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ İŞLEMLERİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları oluşturmanızı sağlıyor. Bu seçenek ile üst bölümden 5 numaradan fazla veya alt bölümden 1 numaradan fazla sayıyı işaretleyerek sistem oyunu oynayabilirsiniz. Böylece birden fazla kolon oluşturulabiliyor. Yapılan seçimlerde üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebiliyor. Çoklu çekiliş seçeneği ile de birden fazla çekilişe katılma imkanı sağlanıyor. Eğer bir kolonun iptal edilmesi gerekiyorsa, ilgili kolonun altında bulunan iptal kutucuğu işaretlenerek işlem gerçekleşiyor.

İKRAMİYELER VE ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Sayısal Loto, haftada iki gün, Salı ve Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içerisinden 34 numara arasından 5 numara, 14 numara arasından ise 1 numara çekiliyor. Oyuncular, oynadıkları kolonlarda çıkacak numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin yaptıklarında ikramiye kazanabiliyor. 5+1 bilenler ise Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesini kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 8 Nisan tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmamış durumda.