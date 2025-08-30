“8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali” Başladı

FESTİVAL BAŞLADI

Başkentte, Türkiye ve dünya çapında dansçıları bir araya getiren “8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali” hayat buldu. CerModern Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşen festivalin koordinatörlüğünü Esma Meydan üstleniyor. Program danışmanlığını ise çağdaş dans alanında tanınan Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre yapıyor. CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, festivalin, CerModern’in 15. yılı için hedefledikleri “sürdürülebilirlik” temasını içerdiğini ifade etti.

ULUSLARARASI BİR PLATFORMA DÖNÜŞÜYOR

Tümer, “13 ülkeden 22 dansçıyı ağırlıyoruz. Yaklaşık son 10 yılda uluslararası alanda ve Türkiye’deki en zengin etkinliklerden bir tanesi ve bizi de geleceğe taşıyacak uluslararası bir platform olarak açtığımız pencere olacak” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Solo Çağdaş Dans Festivali’nin birçok ulusal ve uluslararası ortakla yürütülen bir etkinlik olduğunu belirtti. Yıl boyunca Avrupa’daki festivallerin izlendiğini ve özellikle İtalya’daki “SoloChoreografico” ile yapılan işbirlikleri sayesinde dansçıların Türkiye’ye davet edildiğini söyledi.

HERKES İÇİN ERIŞİM

Tümer, festivalin doğrudan seyirciye hitap eden bir etkinlik olduğunu, bu nedenle yarışma ya da ödül gibi unsurların merkezde olmadığını vurguladı. “Doğrudan ulaşılabilir bir etkinlik olarak herkese açığız. Her yıl uluslararası açık çağrı yapıyoruz. Başvurucular, davet ettiklerimiz ve destekleyicilerimizle ağır bir çalışma süreci geçirip gördüğümüz sahneyi oluşturuyoruz” şeklinde konuştu. Festivalin yarın sona ereceği bilgisi de paylaşıldı.