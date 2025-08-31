8. Uluslararası Solo Dans Festivali Sona Erdi

FESTİVALİN SONU VE KATILIMCILAR

CerModern Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali sona erdi. Bu organizasyon, dünya çapında ünlü koreografları aynı potada buluşturdu. Festivalde, 13 farklı ülkeden gelen 20 dansçı, çeşitli performanslar, atölye çalışmaları, söyleşiler ve sanatçı buluşmaları ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

DANS PERFORMANSLARI

Dün başlayan festivalde, Türkiye’nin yanı sıra Arjantinli, Belçikalı, İspanyol, Fransız, Portekizli ve Hollandalı dansçılar sahne aldı. Performanslar arasında “Yüzleşme”, “Humana”, “Beyond After”, “Schwanengesang”, “Centifolia”, “Concierge”, “Through the Shadow” ve “Support?” gibi etkileyici gösteriler yer aldı. Dansçılar, izleyiciyle buluşturduğu her gösteride hem duygusal hem de düşünsel derinlikler sundu.