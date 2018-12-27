8 üniversiteye rektör atandı

Balıkesir, Kahramanmaraş İstiklal, Harran, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tekirdağ Namık Kemal, Fatih Sultan Mehmet, Çankaya ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleri’ne yeni rektör atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları şöyle:
Balıkesir Üniversitesi – Prof. Dr. İlter Kuş
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi – Prof. Dr. Sami Özgül
Harran Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet SabriÇelik
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Kul
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Prof. Dr. Mümim Şahin
Fatih SultanMehmet Vakıf Üniversitesi – Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi – Prof. Dr. Kerim Güney
Çankaya Üniversitesi – Prof. Dr. Can Çoğun
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