8 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirdi.

Balıkesir, Kahramanmaraş İstiklal, Harran, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tekirdağ Namık Kemal, Fatih Sultan Mehmet, Çankaya ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleri’ne yeni rektör atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları şöyle:

Balıkesir Üniversitesi – Prof. Dr. İlter Kuş

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi – Prof. Dr. Sami Özgül

Harran Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet SabriÇelik

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Kul

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Prof. Dr. Mümim Şahin

Fatih SultanMehmet Vakıf Üniversitesi – Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi – Prof. Dr. Kerim Güney

Çankaya Üniversitesi – Prof. Dr. Can Çoğun

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