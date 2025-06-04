8 Yaşındaki Ecrin, Kurban Pazarında Çalışıyor

EMEK VEREN KÜÇÜKLER

Bursa Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı’na günler kala hareketleniyor. Muş’tan kurbanlık satışı için gelen Özmen ailesinin 8 yaşındaki ferdi Ecrin ve 12 yaşındaki ağabeyi Aytaç, buradaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 1350 kilometre mesafeden babaları ile birlikte bu işe katkıda bulunmak için yola çıkan iki kardeş, hayvanların bakımında önemli görevler üstleniyor.

SORUMLULUK DUYGUSU

Sabahın erken saatlerinde pazara gelen kardeşler, büyükbaş hayvanların yemlenmesi, sulanması ve temizlik işleri gibi görevleri büyük bir özveri ile yapıyor. Yaşlarının çok ötesinde bir sorumluluk bilinciyle hareket eden Ecrin ve Aytaç, kendi yaşıtlarına örnek teşkil ediyor. Kurban pazarında artan yoğunluk içinde çalışkanlıklarıyla esnaf ve ziyaretçilerin takdirini kazanıyor.

ECRİN’İN AÇIKLAMALARI

Ecrin Özmen, kurban pazarındaki çalışmalarıyla ilgili olarak, “Oyun oynayacağıma babama yardım ederim. Altını temizliyoruz, tımar yapıyoruz ve saman dolduruyoruz. Burada oyun oynamıyorum sadece yardım ediyorum. Babamlar Muş’tan Bursa’ya yola çıkarken ben de tırın arkasına atladım o şekilde geldim” şeklinde konuşuyor. Bu açıklaması, pazarın en güzel manzaralarından birini oluşturuyor.