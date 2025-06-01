8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali Ödül

YARIŞMADA ALTIN MADALYA

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali çerçevesinde düzenlenen yarışmada, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi altın madalya kazandı. Ayvacık ilçesinden 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Rukiye Çapaş, şehir genelindeki 8 farklı okulun katıldığı “Otlu Lezzetler Yarışması”na, öğretmeni Dilan Çoban rehberliğinde hazırladığı “Doğanın Kutusu” adındaki tart ile katıldı.

YÖRESEL MALZEMELERİN KULLANIMI

Tartında yöreye özgü kaldirik, ebegümeci ve kuzukulağı gibi malzemeler barındıran Çapaş, jüriyi etkileyerek birinci oldu. Yarışmada kazandığı başarı sonrası öğrenciye altın madalyası sahnede takdim edildi. Öğretmen Dilan Çoban, “Bölgesel ürünlerle doğaya saygılı, estetik ve lezzetli bir tabak hazırladık. Rukiye, bu başarıyı büyük bir emek ve özveriyle hak etti.” sözleriyle öğrencisinin başarısını vurguladı.