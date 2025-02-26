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80 Kişi Hasköy-Mutki Yolunda Kurtarıldı

80-kisi-haskoy-mutki-yolunda-kurtarildi

TIPİ ULAŞIMI ETKİLİYOR

Kentte etkisini gösteren tipi, ulaşımda sıkıntılara yol açıyor. Hasköy-Mutki kara yolunda etkili olan tipiden dolayı ulaşım durma noktasına geldi. Kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar yüzünden yaklaşık 80 kişi 30 araçta mahsur kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilen ihbarın ardından, bölgeye Karayolları 113’üncü Bölge Şefliği ekipleri yönlendirildi. Ekipler, rotatif ve iş makineleri ile bölgede kar temizliği yaparak mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağladı.

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