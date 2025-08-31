80 Yaşında Şahıs Hastanede Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki bir hastanede, 80 yaşındaki bir adam odasında ölü bulundu. Olay, saat 16.15 sıralarında Fırat Mahallesi’nde yer alan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin 5. katındaki enfeksiyon servisinde gerçekleşiyor.

ÖLÜ BULUNAN ŞAHIS VE DURUMU

İddialara göre, M.D. (80) isimli hasta, refakatçisi olmadan hastane görevlileri tarafından odasında hareketsiz şekilde tespit edildi. Doktorlar tarafından yapılan muayenede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE İNCELEME

M.D.’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirilen çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor.