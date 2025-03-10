80 Yaşındaki Kadın Kayalıklardan Düştü

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Burdur’un Bucak ilçesinde, keçilerini aramak üzere dışarı çıkan 80 yaşındaki Hatice Dağlı, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 18.45 sularında Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hatice Dağlı, dağa çıkan keçilerini bulmak için evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Dağlı’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda, Hatice Dağlı, saat 22.10 civarında Eski Köy Mevkii’nde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Dağlı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ

Yapılan incelemeler sonucunda, 80 yaşındaki kadının yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sonrasında, Dağlı’nın cenazesi otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.