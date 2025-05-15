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80 Yaşındaki Usta Oyuncu Geri Dönüyor

USTA OYUNCU ATTİLA OLGAÇ KAMERALARA YANSIDI

80 yaşındaki deneyimli sanatçı Attila Olgaç, Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş önemli bir isim olarak yıllar sonra kameralara yeniden görüntülendi. “Kılıç” karakteriyle Kurtlar Vadisi dizisinde hafızalarda yer eden ve Hayat Bilgisi dizisinde Hidayet Hoca rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinen Olgaç, Nişantaşı’nda kızıyla alışveriş yaparken basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Olgaç’ın son hali görenleri hem sevindirdi hem de şaşırttı.

TELEVİZYONA DÖNÜYOR

Basın mensuplarına gülümseyerek poz veren usta oyuncunun enerjik ve dinç görüntüsü, “yıllara meydan okuyor” yorumlarına neden oldu. Hayranları tarafından hâlâ “Kılıç” olarak anılmasını alışık olduğunu belirten Olgaç, “Bu kadar etkili bir karakterde oynayıp hâlâ anılmak çok gurur verici. Güzel bir iz bırakmışım demek ki” diyerek duygularını paylaştı.

‘KIZGIN TOPRAKLAR’ PROJESİYLE DÖNECEK

Kısa bir açıklama yapan Olgaç, televizyon ekranlarına geri döneceğini müjdeledi. “Çekimleri Ürgüp’te devam eden ‘Kızgın Topraklar’ adlı dizide rol alıyorum. Ekranlardan biraz uzak kalmıştım ama bu projeyle yeniden izleyiciyle buluşacağım” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

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