80 Yıl Önce, Rus İziciler ABD’ye Hediye Verdi

HİKAYENİN BAŞLANGICI

Seksen yıl önce, İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde, bir grup Rus izcisi Moskova’daki ABD Büyükelçisi’ne el yapımı bir ABD Büyük Mührü hediye etti. Spaso House adlı resmi konutta sunulan bu armağan, savaş süresince Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini simgeliyordu. ABD Büyükelçisi W. Averell Harriman, bu hediyeyi gurur duyarak evine astı ve 1952 yılına kadar orada kaldı. Ancak ne büyükelçi ne de güvenlik ekipleri, mührün içinde gizli bir dinleme cihazı bulunduğu gerçeğinin farkındaydı. ABD’nin teknik güvenlik ekiplerinin daha sonra “The Thing” (Şey) adıyla anacağı bu cihaz, yedi yıl boyunca iz bırakmadan diplomatik konuşmaları dinledi.

SOVYETLERİN DAHİCE STRATEJİSİ

Masum bir sanat eserini rakiplerine sızmak ve stratejik avantaj elde etmek için kullanan Sovyetler Birliği, Odysseus’un Truva Atı’ndan beri en zekice numarayı yapıyordu. Ancak bu, bir casusluk romanına benzer şekilde görünse de, tamamen gerçek bir hikayedi. 79 yaşındaki karşı-gözetim uzmanı John Little, bu cihazdan uzun süredir etkilendiğini belirtiyor ve hatta bir kopyasını yapmış. Little’ın çalışmalarıyla ilgili belgesel bu yıl yayımlandı ve Mayıs’taki ilk gösterimi büyük bir ilgiyle izlendi. Film, 27 Eylül’de İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesindeki Bletchley Park’taki Ulusal Bilgi İşlem Müzesi’nde tekrar gösterilecek.

CİHAZIN TEKNOLOJİSİ

Little, The Thing’in teknolojisini “Org boruları gibi tüplerden ve insan sesine titreşecek davul zarı gibi bir membrandan” oluştuğunu anlatıyor. Ancak tüm bu bileşenler, şapka iğnesi kadar küçük bir nesneye yerleştirilmişti. Üstelik içinde elektronik devreler ve pil bulunmuyordu, bu yüzden karşı-casusluk taramalarında fark edilmeden geçebiliyordu. “Bir İsviçre saati ile bir mikrometrenin karışımı gibiydi” şeklinde tanımlanan cihazın mühendisliği büyük titizlik gerektiriyordu. Tarihçi H. Keith Melton, o dönemde The Thing’in “ses dinleme bilimini önceki imkânsız sanılan bir seviyeye yükselttiğini” ifade etmişti.

KAZANILAN AVANTAJ

Spaso House içinde The Thing, yalnızca yakındaki bir binada bulunan uzaktan verici devreye girdiğinde faaliyete geçiyordu. Söz konusu verici, cihazın anteninden yansıyan tüm titreşimleri geri gönderen yüksek frekanslı bir sinyal yayıyordu. 1951’de Moskova’da görev yapan bir İngiliz askeri radyo operatörü, tesadüfen The Thing’in kullandığı dalga boyunu yakaladığında ve uzaktaki bir odadan gelen konuşmaları duyduğunda cihazın varlığı açığa çıkmıştı. Ertesi yıl, ABD teknisyenleri büyükelçi konutunu üç gün boyunca taradıktan sonra, el yapımı Büyük Mührün aslında görünmez bir kulak olduğunu anlamıştı. The Thing’in başarısını anlatan cihazın operatörlerinden biri, “Ülkemiz, Soğuk Savaş’ta avantaj sağlayan çok önemli bilgiler elde etti” demişti. Ancak Sovyet istihbaratının dışında, o dönemde Batı’yı gözetlemek için ne kadar “Thing” kullanıldığı hâlâ bilinmiyor.

GÜZEL SANATLAR VE CASUSLUK

Bu cihazın başarısının tek nedeni, teknik özgünlüğü değil, insanların güzel nesnelere karşı olan kültürel tutumuydu. Sanat eserleri ve dekoratif eşyalar genellikle statü ve kültürel ilgi göstergesi olarak güvenilir görülürdü. Rus istihbaratı, akçaağaçtan oyulmuş Büyük Mühür’ü ile bu varsayımı silah haline getirdi. Bu durum, sanat tarihinin casusluk ve askeri strateji için kullanıldığı tek örnek değil. Leonardo da Vinci hem Mona Lisa’yı resmetti hem de askeri mühimmatı tasarladı. Peter Paul Rubens, Otuz Yıl Savaşları sırasında casusluk faaliyetlerinde bulundu. Anthony Blunt, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet casusuydu.

MÜZİKSEL BAĞLANTILAR

The Thing’in hikayesinde müzik tarihi de önemli bir rol oynuyor. Cihazın dahi mucidi Lev Sergeyeviç Termen, bilinen adıyla Léon Theremin, Rus asıllı bir mucit ve yetenekli bir müzisyendi. Dünyanın ilk elektronik çalgısı olan Theremin’i icat eden Termen, antenlerinin çevresinde el hareketleriyle notaları kontrol edebilen bir enstrüman yarattı. Theremin’in sesi, 1950’lerin Amerikan bilimkurgu filmleriyle özdeşleşti, özellikle The Day the Earth Stood Still (1951) filmiyle. The Thing, ortaya çıktıktan sonra ABD istihbaratı tarafından gizli tutuldu; fakat Mayıs 1960’ta, Soğuk Savaş döneminin en hararetli zamanlarında bir Amerikan U-2 casus uçağı Rusya üzerinde düştü. Bu durum, diplomatik bir krize neden oldu ve ABD Dışişleri Bakanlığı, casusluğun tek taraflı olmadığını göstermek için Büyük Mührü BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıkladı.

SONUÇ ve GİZLİLİK

Büyükelçi konutuna sızmak, büyük bir güvenlik ihlali olarak görüldü. John Little, “The Thing’in ifşa edilmesi için bir casus uçağının düşmesi gerekmişti” diyor. Ancak cihazın gerçek teknik ustalığı hiçbir zaman kamuya açıklanmadı. Kapalı kapılar arkasında, cihaz İngiliz karşı-istihbaratı tarafından detaylı bir şekilde incelendi ve SATYR kod adı verildi. Bu detaylar, eski güvenlik görevlisi Peter Wright’ın 1987’de yayımlanan anı kitabına kadar resmi devlet sırrı olarak kaldı. The Thing, tarihin casusluk ve sanat arasındaki ilginç ilişkisini ortaya koymaya devam ediyor. Klasik müzisyenlerin, dinleme cihazları icat ettiği ve el yapımı sanat eserlerinin askeri istihbarat için kullanıldığı bir geçmişi anımsatıyor.