“80 Yıl Sonra Ortaya Çıkan: Rommel’i Yakalama Planı”

İNGİLİZ ORDUSU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN OPERASYON

İkinci Dünya Savaşı sırasında, “Çöl Tilkisi” olarak bilinen Nazi generali Erwin Rommel’i “öldürmek ya da kaçırmak” amacıyla İngiliz ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun detayları, 80 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in Kuzey Afrika’daki kuvvetlerine komuta eden Rommel’i ele geçirmek için altı komandodan oluşan özel bir ekip kuruldu.

ROMMEL’İ HEDEF ALAN STRATEJİ

İngiliz The Sun gazetesinde yayımlanan habere göre, Haziran 1944’te Normandiya Çıkarması’ndan sonraki süreçte oluşturulan bu ekip, Fransa’daki Seine Nehri’nin karşısındaki ormanda bir keskin nişancı yerleştirdi. Keskin nişancının görevi, Rommel’i 400 metreden vurabilmekti.