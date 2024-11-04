More
Gündem

“80 Yıl Sonra Ortaya Çıkan: Rommel’i Yakalama Planı”

80-yil-sonra-ortaya-cikan-rommel-i-yakalama-plani

İNGİLİZ ORDUSU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN OPERASYON

İkinci Dünya Savaşı sırasında, “Çöl Tilkisi” olarak bilinen Nazi generali Erwin Rommel’i “öldürmek ya da kaçırmak” amacıyla İngiliz ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun detayları, 80 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in Kuzey Afrika’daki kuvvetlerine komuta eden Rommel’i ele geçirmek için altı komandodan oluşan özel bir ekip kuruldu.

ROMMEL’İ HEDEF ALAN STRATEJİ

İngiliz The Sun gazetesinde yayımlanan habere göre, Haziran 1944’te Normandiya Çıkarması’ndan sonraki süreçte oluşturulan bu ekip, Fransa’daki Seine Nehri’nin karşısındaki ormanda bir keskin nişancı yerleştirdi. Keskin nişancının görevi, Rommel’i 400 metreden vurabilmekti.

ÖNEMLİ

Gündem

“Erdem Şen’in Açıklaması, Hilmi Şen’in Ölüme Gidişi”

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen'i ve şoförünü öldüren Erdem Şen, işe alım vaadiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini ve bu durumu sosyal medyada paylaştığını açıkladı.
Gündem

Esenyurt’ta Terör Yandaşları Slogan Attı

DEM Partisi'nden görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına tepki gösteren terör örgütü yandaşları, sokaklarda protesto düzenleyip, sloganlar attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.