80 Yıl Sonra Tablonun Korunduğu Açıkladı

TABLO KORUMAYA ALINDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çalınan 17. yüzyıl İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi imzalı “Bir Kadının Portresi” tablosunun durumu netleşti. Arjantin Federal Savcısı Daniel Adler, 80 yıl sonra ilk kez geçen ay, kaçak Nazi subayı Friedrich Kadgien’in kızı Patricia Kadgien’in yayınladığı çevrimiçi ev ilanında görülen tablonun koruma altına alındığını duyurdu.

ADLİ KONTROL UYGULAMALARI

Adler, Patricia Kadgien ve eşinin adli kontrol şartıyla ev hapsine alındığını bildirdi. Tablonun, çiftin avukatı tarafından yetkililere teslim edildiğini ifade etti. Adler, tablonun basın mensuplarına gösterilmesiyle ilgili olarak, “Bu sergilemeyi, tablonun ortaya çıkarılmasında payı olan kişiler eseri görebilsin diye yapıyoruz. Özellikle gazeteciler soruşturmanın derinleştirilmesinde önemli rol oynadı” dedi. Bununla birlikte, Adler, tablonun bundan sonraki muhafaza yeri hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

KAÇAK TABLO YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hollandalı sanat tüccarı Jacques Goudstikker’in kolleksiyonuna ait olan “Bir Kadının Portresi” adlı tablo, Arjantin’deki bir evin ilanında, duvara asılı şekilde görünmüştü. Bu evin, savaş sonrası Arjantin’e kaçan ve burada hayatını kaybeden eski Nazi subayı Friedrich Kadgien’in kızı Patricia Kadgien’e ait olduğu saptandı. “Tarihi eser kaçakçılığı” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dava öncesi eve yapılan baskında tablo bulunamadı.

– BUENOS AIRES