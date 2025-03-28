800 TL’ye Düşen Erik İhracatta Revaçta

ERİK HASADI DEVAM EDİYOR

Mersin’in verimli topraklarıyla tanınan Silifke ilçesinde erik hasadı sürüyor. Dallarından itina ile toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi’ne gönderiliyor. Burada tüccarlarla buluşan meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Sezon başında kilogram fiyatı 8 bin lira olan erik, hasadın artmasına bağlı olarak fiyat düşüşü yaşamış durumda. Şu anda kilogram fiyatı 400 ile 800 lira arasında değişiyor. Üreticiler, bu durumdan oldukça memnun.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

AA muhabirine konuşan Sabak Mahallesi’ndeki üretici Volkan Sümbül, “Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum.” dedi. Bölgedeki erik alımı yapan Mustafa Kucur ise eriklerin iç piyasaya ve ihracata gönderildiğini belirtti.