Gündem

800 TL’ye Düşen Erik İhracatta Revaçta

800-tl-ye-dusen-erik-ihracatta-revacta

ERİK HASADI DEVAM EDİYOR

Mersin’in verimli topraklarıyla tanınan Silifke ilçesinde erik hasadı sürüyor. Dallarından itina ile toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi’ne gönderiliyor. Burada tüccarlarla buluşan meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Sezon başında kilogram fiyatı 8 bin lira olan erik, hasadın artmasına bağlı olarak fiyat düşüşü yaşamış durumda. Şu anda kilogram fiyatı 400 ile 800 lira arasında değişiyor. Üreticiler, bu durumdan oldukça memnun.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

AA muhabirine konuşan Sabak Mahallesi’ndeki üretici Volkan Sümbül, “Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum.” dedi. Bölgedeki erik alımı yapan Mustafa Kucur ise eriklerin iç piyasaya ve ihracata gönderildiğini belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Denizde Kaybolan Alman Gurbetçi Camiide Bulundu

Almanya'dan Düzce'ye akraba ziyareti için gelen bir kişi, denizden çıkmayarak kayboldu. Üç kilometre uzaktaki bir camide bitkin halde bulundu.
Gündem

Alman Gurbetçi Plajda Kayboldu, Camide Bulundu

Almanya'dan Düzce'ye gelen bir kişi, denizde kaybolduktan sonra üç kilometre uzaktaki camide bitkin halde bulundu. Olay, yerel halkı ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.