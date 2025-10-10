81 İlde 81 Orman Projesi Erzurum’da Başladı

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen ’81 İlde 81 Orman’ projesi çerçevesinde fidan dikimi Türkiye’nin çeşitli illerinde devam ediyor. Projeyle amaçlanan orman varlığını artırmak, çevre bilincini geliştirmek ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamak. Şimdiye dek 14 ilde dikim törenleri gerçekleşmiş durumda. Beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilmesi hedeflenen projenin sonbahar döneminin ilk etkinliği Erzurum’da gerçekleştirildi.

PROJE YENİDEN HAYATA GEÇTİ

81 İlde 81 Orman projesi, daha önce 2008-2017 yılları arasında uygulandıktan sonra 2024 yılında tekrar başlatıldı. Türkiye İş Bankası’nın ikinci yüzyılının ilk yılında devam eden bu projeyle, 14 ilde fidan dikimleri tamamlandı. Projenin hedefi, beş yıl içinde 81 ilde yeni fidanlar ekmek. Bu süreçte dikilen fidanların ardından üç yıl boyunca bu ağaçların bakımı düzenli olarak yapılacak.

ERZURUM’DA DİKİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Dikim töreninin yapıldığı yer, Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Obayayla köyü oldu. Törende Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve diğer yetkililer ile Erzurumlu öğrenciler ve bölge halkı katılım sağladı. Bu kapsamda, Oltu ilçesindeki Obayayla köyünde 30 hektarlık alanda 30 bin fidanın toprakla buluştuğu belirtildi. Projenin ilk aşamasında 2012 yılında Erzurum’un Aşkale ilçesindeki Karasu köyünde de aynı miktarda fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Zamanla bu alanda çeşitli canlı türleriyle bir ekosistem oluşmaya başladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem

Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
Gündem

2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı

2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Gündem

Galatasaray Başkanı Özbek Icardi Ve Barış Alper Hakkında Bilgi Verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki transfer iddialarıyla ilgili olarak Barış Alper ve Icardi üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.