81 ilde denetim! Eczane ve ecza depoları hakkında işlem başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, döviz kurlarındaki artışın ardından ilaçlara erişilemediği iddiası üzerine 81 ilde denetim başlattı.

Sağlık Bakanlığı’ndan döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.” denildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç tedarikindeki aksamalara ilişkin yapılan denetimlerle ilgili duyuru yapıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırdığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

Denetimler; ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda; yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor. Denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

TİTCK ürün denetmenleri, Kasım ayında İstanbul’da 24, İzmir’de 3, Ankara’da 19, Adana’da 7, Antalya’da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposu denetledi. 17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

Öte yandan Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler, yine TİTCK’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti.

Denetimlerde öncelikli olarak; kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca; gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor.

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı. TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimler artarak devam edecek.

Türkiye’de ruhsatlı/izinli tüm ilaçların tedarik durumu; TİTCK tarafından takip ediliyor. Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, kur güncellemesi dönemlerinde daha yoğun olmak üzere periyodik piyasa kontrolleri yapılıyor. Kurum tarafından ruhsatlı ilaçların kritik stok seviyeleri kontrol ediliyor. İlaç fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular anlık olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.