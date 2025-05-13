Haberler

81 Yaşında Alman Turist Hayatını Kaybetti

ÜÇÜNCÜ BİR TURİSTİK KAZA

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yer alan Babadağ’dan atlayış yapan 81 yaşındaki Alman turist, uçuş sırasında kayalık bir alana düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Babadağ’ın 1700 metre pistinden tekli uçuş gerçekleştiren Volker Gerhard (81), havada süzüldüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yamaç paraşütünün aniden kapanması sonucu irtifa kaybederek sarp ve kayalık bir alana düştü.

HIZLI MÜDAHELE

Olayı çevredeki vatandaşlar fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye hızla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşmayı başaran ekipler, yaptıkları ilk incelemede turistin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZENİN TAŞINMASI

Gerhard’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sedyeyle sarp araziden indirildi ve ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu tür kazaların önlenmesi gereken bir konu olduğu vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari’de Toz Taşınımı Etkili Oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun toz bulutu ve güçlü rüzgar, görüş mesafesini azalttı ve hava kalitesini olumsuz etkiledi. vatandaşlar araçlarındaki toz nedeniyle sıkıntı çekti.
Haberler

Güroymak’ta Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Güroymak'ta yeni yerleşim alanlarında altyapı ve imar yolu çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı, artan nüfusa uygun hizmet alanlarını genişleteceklerini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.