81 Yaşında Alman Turist Hayatını Kaybetti

ÜÇÜNCÜ BİR TURİSTİK KAZA

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yer alan Babadağ’dan atlayış yapan 81 yaşındaki Alman turist, uçuş sırasında kayalık bir alana düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Babadağ’ın 1700 metre pistinden tekli uçuş gerçekleştiren Volker Gerhard (81), havada süzüldüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yamaç paraşütünün aniden kapanması sonucu irtifa kaybederek sarp ve kayalık bir alana düştü.

HIZLI MÜDAHELE

Olayı çevredeki vatandaşlar fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye hızla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşmayı başaran ekipler, yaptıkları ilk incelemede turistin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZENİN TAŞINMASI

Gerhard’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sedyeyle sarp araziden indirildi ve ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu tür kazaların önlenmesi gereken bir konu olduğu vurgulandı.