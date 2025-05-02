81 Yaşındaki Adam, Köpeği Dövdü

DEHŞET VERİCİ ANLAR KAMERADA

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde, 81 yaşındaki Fahrettin D., köy kahvesinde bulunan bir köpeğe karşı acımasızca davranışlar sergiledi. Eldeki bastonla köpeği dakikalarca dövmekte hiç tereddüt etmedi. Bu korkunç anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KÖPEĞİN FERYATLARI VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Vaysal köyündeki kahvehanenin kullanılmayan bölümünde gerçekleşen bu olayda, Fahrettin D. yakaladığı köpeğe sürekli vurdu. Köpeğin acı dolu feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar, duruma müdahale ederek tepki gösterdi. Yaklaşık birkaç dakikanın ardından, Fahrettin D. kahvehanenin kapısını açarak köpeği serbest bıraktı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI KORKUNÇ OLAYI GÖSTERİYOR

Olay sonrası köpeğin sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde oldukça dehşet verici görüntülerle karşılaştı. Fahrettin D.’nin köpeği, bastonuyla defalarca dövdüğü anlar, kameraya saniye saniye yansıdı. Bu durum, köpeğin maruz kaldığı kötü muamelenin boyutlarını gözler önüne serdi.