81 Yaşındaki Tevfik Doğan Spor Tutkusunu Yaygınlaştırıyor

SERİN KAYNAĞI: SPOR VE SAĞLIK

İzmir’in Menemen ilçesinde yeni açılan spor salonunun müdavimi olan 81 yaşındaki Tevfik Doğan, gençlere spor tutkusunu aşılıyor. Köy Hizmetleri’nde iş makinesi operatörü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Doğan, ailesiyle Menemen’de yaşıyor ve 3 çocuk, 5 torun sahibi. Astım rahatsızlığı nedeniyle Foça’ya taşınan Doğan, gençliğinden beri spora ilgi gösteriyor. Prostat kanseri teşhisi konmasına rağmen spordan vazgeçmeyen Doğan, Menemen Belediyesi tarafından açılan Halil Alkaya Spor Tesisi’ne gitmeye başladı. Haftada üç gün yaklaşık üç saat fitness salonunda kardiyo ve ağırlık egzersizleri yapıyor.

SPOR ALİCADESİ: BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Doğan, spor salonuna ulaşmak için evinden iki toplu taşıma aracı değiştirerek 35 kilometre kat ettiğini aktarıyor. Bu yolculuğun kendisini yormadığını vurgulayan Doğan, “Spor salonunda ne kadar alet varsa hepsinde çalışıyorum. Kolay kolay yorulmuyorum. Gençlerle yarışırım ben kondisyon yönünden. Onlar benden fazla ağırlık kaldırırlar ama sürekli çalışamıyorlar. Ben salona geldiğim zaman 3 saat çalışırım yorulmadan,” diyor. Kendisini görenlerin gıpta ettiğini paylaşan Doğan, bazı kişilerin yaşına bakarak şaşırdığını belirtiyor. Salona gelemediği zaman uzun yürüyüşler yaptığı veya evdeki aletlerle çalıştığını ifade ediyor.

SPORUN GÜCÜ: KENDİNE GÜVEN VE DİNLİK

Spor yapmanın kendisine güven duygusu verdiğini, ayrıca dinç hissettiğini söyleyen Doğan, yaşıtlarının kendisini takdir ettiğini ve “Sen nasıl böyle genç kalabiliyorsun?” dediklerini aktarıyor. Doğan, gençlere sporla ilgili deneyimlerini aktardığını da belirtiyor. “Gençler seti tamamladıklarında oturuyorlar. Şimdi insan adalesi aynı sakız gibidir. Sakızı çiğnediğin zaman istediğin şekli verebilirsin ama koy bir kenara soğusun, asıldığın zaman kopar. Bu yüzden vücudu sıcak tutmak lazım,” diyor ve spor salonunda oturmaktansa yürüyerek dinlenilmesi gerektiğini öneriyor.

SÜREKLİ MÜCADELE VE GÜÇLÜ RUH

Prostat kanseri ile mücadelesinin devam ettiğini ve ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen Doğan, sporun hastalıklarıyla mücadelesinde ona güç verdiğini ifade ediyor. Tevfik Doğan, bu yaşına rağmen sporu yaşamının temel bir parçası haline getirmiş durumda ve gençlere ilham vermeye devam ediyor.