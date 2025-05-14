83 Yaşındaki Hastaya Kornea Nakli Yapıldı

HASTANENİN İLK KORNEA NAKLİ OPERASYONU

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen ilk kornea nakli, 83 yaşındaki bir erkek hastanın görme umudunu yeniden canlandırdı. Bu önemli sağlık başarıları arasında yer aldı ve hastanede ilk kez uygulanan bu operasyon sayesinde, hastaya görme yeteneği kazandırılmak için önemli bir adım atıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın tarafından gerçekleştirilen nakil işlemi, organ bağışı yoluyla elde edilen korneanın titiz bir operasyonla hastaya aktarılmasıyla gerçekleşti. Ameliyat, Samsun’un sağlık altyapısındaki güçlenmenin ve kaliteli sağlık hizmetlerinin belirgin bir örneği oldu.

KORNEA NAKLİ İÇİN UZUN BİR BEKLENTİ SÜRECİ

Operasyonu üstlenen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın, “83 yaşındaki hastamız daha önce katarakt ameliyatı oldu. Buna bağlı olarak yaşla birlikte gelişen korneanın en alt tabakasının yetmezliğine bağlı glokom ortaya çıktı. Hasta, dış merkezlerde yaklaşık 2 buçuk yıldır nakil sırası bekliyordu. Yeterli donanım sağlandıktan sonra ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Bölge hastanesi olarak, insanlara fayda sağlamak ve Ankara ile İstanbul’a giden hastalarımızı mağdur etmemek amacıyla bundan sonra bu tür ameliyatları burada yapmayı hedefliyoruz” diyor.

HASTANE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk defa bir kornea nakli gerçekleştirdik. Bu başarı için uzun zamandır çaba sarf ettik. Gerekli cerrahi alt yapıyı sağladık. Hastamız, daha önce geçirdiği bir ameliyat sonrası kornea dokusunda beyaz leke oluşmuş bir hasta. 46 yaşındaki bir donörden elde ettiğimiz korneayı başarılı bir şekilde naklettik” şeklinde konuştu.

Sağlık alanında uzman kadrosu ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu ilk kornea nakli ile önemli bir aşama kaydetti. Elde edilen başarı, hem hasta hem de sağlık ekibi açısından büyük bir memnuniyet sağladı.