832 Yıllık Tarihi Camiye Bayram Yoğunluğu

832 YILLIK CAMİDE BAYRAM NAMAZI KILINDI

Sivas’ta yer alan tarihi Sivas Ulu Cami, 832 yıllık geçmişiyle Ramazan Bayramı namazına ev sahipliği yaptı. Selçuklu döneminde inşa edilen cami, eğik minaresiyle ünlü. Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye akın etti. Çok sayıda kişi camiye gelerek saflarını oluşturarak ibadetlerini yerine getirdi. Namazın ardından yapılan dualarla tekbirler getirildi. Cami çıkışında ise vatandaşlar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca Sivas il protokolü de bayram namazını Ulu Cami’de kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

BAYRAM NAMAZI DUYGUSU

Bayram namazına katılan Faruk Saydam, Ulu Cami’de namaz kılmanın çok özel olduğunu ifade ederek, “Burada kültürel anlamda çok önemli bir camide bulunuyoruz. 832 yıllık bir geçmişi var. Rabbim herkese bu tarihi camide namaz kılmayı nasip etsin. Burada namaz kılmak ve bu hissi yaşamak tarif edilemez şekilde” dedi.

TARİHİ CAMİDEKİ MUTLULUK

Namaza katılan Tacettin Gümüşsay ise tarihi camideki ibadetinin güzel bir duygu olduğunu belirtedi. “Sivas’ın en büyük ve en tarihi camisinde bayram namazı kılmak beni çok mutlu etti. Bu camide namaz kılmak çok güzel bir duygu. Burayı ziyaret ederek, caminin önemli alimlerini de anma fırsatı buluyoruz. Bu duyguları tatmak çok güzel” şeklinde konuştu.