85 milyon doz aşı yapıldı

Wuhan’dan yayılan corona virüse karşı geliştirilen aşılar ülkemizde 85 milyon doz uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının “covid19asi.saglik.gov.tr” sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.