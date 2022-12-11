Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca’nın Genel Kurul’da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

ECZANELERDE İLAÇ BULUNAMADIĞI İDDİASI

Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Çözümümüz var. Hastalarımızı ilaçsız barakmayız, ilaç arayan bulacak. Müsterih olun.

Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86’sını yeni Hıfzıssıhha’da kendimiz üreteceğiz. Ayrıca suçiçeği, hepatit ve kuduz aşılarının teknoloji transferi ile üretileceği üç yeni tesis projemiz ise ihale aşamasında.

85 YAŞ ÜSTÜNE TEK HEKİM UYGULAMASI

85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu hepimizin üzerinde bir sorumluluktur. Hepimiz sağlıkla o günlere ulaştığımızda böyle bir muameleyi hak ediyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yakında ilan edeceğiz.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI

Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500’ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını da ilk atamanın hemen ardından yapacağız. Bu personelin 32 bini polikliniklerde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak.

SAHTE DOKTOR

Bu tür hastalıklı durumları milletimizin gündeminde tutmanın, sağlık ailemize zarar verdiği ortadadır. Kimseye de faydası yoktur. Hiçbir densizin önlüğümüzün beyazına leke sürmesine müsaade etmeyiz.

SMA’LI HASTALAR

Yeni doğan bebeklerde de SMA taraması programa alındı ve uygulanıyor. Her yeni doğana SMA taraması yapıyoruz. Dünyada hem evlilik öncesi hem yenidoğan taraması yapan tek ülkeyiz. Geçen yılın sonunda başlayan SMA tarama programıyla, evlilik öncesinde 493 bin kişiye taşıyıcılık testi, bu yılın mayıs ayında başlayan tarama programıyla da yenidoğan 635 bin bebeğe SMA taraması yapıldı. Bu taramalar tüm doğumları kapsıyor. Böylece tespit ettiklerimizin tedavisine erkenden başlayabiliyoruz. Tedavisine erkenden başlamak çocuğumuzu kurtarabilir. Örnekleri var. Bir bilim kurulumuz var. Bu kurul, SMA hastalarını tedavi eden bilim insanlarından oluşuyor.

MHRS ÜZERİNDEN ALINAMAYAN RANDEVULAR

Bütçe görüşmelerimizin komisyon safhasında randevusuna gelmeyen yüzde 25 vatandaşımız olduğunu söyledim. Gelinmeyen randevu sayısı, üzerinden 10 gün geçmeden yüzde 21’e geriledi. Milletimiz yol gösterildiğinde o yolu en iyi şekilde yürümeye hazır. Çözeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sağlık sisteminin hasta kabul etme kapasitesi konusunda sorunu yok. Alınan ama gelmeyip iptal edilmeyen randevular, diğer hastaların randevu almalarını zorlaştırıyor. Sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayımız yaklaşık 1 milyon. Yılın 10 ayında MHRS üzerinden alınan randevu sayısı ise yaklaşık 200 milyon. Günlük randevu sayımız, salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artmış durumda. Yılın 10 ayında aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısı 250 milyon.

ESKİ HASTANELER KAPATILACAK İDDİALARI

Etlik Şehir Hastanesini açtık ama mevcut hastanelerimizi kapatmadık. Fiziksel koşulları çok kötüleşenler var, bunları yeniliyoruz. Her birini kapatmak şöyle dursun daha modern şekilde hizmete almak istiyoruz. Projesi tamamlanmak üzere olan Onkoloji Hastanesinin yanına 600 yataklı yeni bir hastanenin yapımına en geç 4 ay içerisinde başlıyoruz. Dışkapı Hastanesinin yıkımı yapılarak 4 ay içerisinde buna da 600 yataklı olarak başlıyoruz. Sami Ulus Çocuk Hastanesini de en geç 4 ay içerisinde 300 yataklı olarak yıkımı yapılarak başlıyoruz. Hani garanti verildiği için hastaneler kapatılıyordu? Yerine daha büyük hastaneler yapıyoruz.