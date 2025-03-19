88 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

ADIYAMAN’DA YAŞLI BİR ADAM EVİNDE BULUNDU

Adıyaman’da sekizdenelli yaşındaki bir adam evinde ölü halde bulundu. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi’nde bulunan 2344 sokaktaki evde yaşayan Ali Can (88), yakınları tarafından hareketsiz olarak bulundu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Can’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelere başladı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ali Can’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belli olabiliyor. Konuyla ilgili olarak bir soruşturma da başlatıldı.