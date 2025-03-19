Haberler

88 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

ADIYAMAN’DA YAŞLI BİR ADAM EVİNDE BULUNDU

Adıyaman’da sekizdenelli yaşındaki bir adam evinde ölü halde bulundu. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi’nde bulunan 2344 sokaktaki evde yaşayan Ali Can (88), yakınları tarafından hareketsiz olarak bulundu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Can’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelere başladı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ali Can’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belli olabiliyor. Konuyla ilgili olarak bir soruşturma da başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da Asayiş Uygulaması: 14 Ceza Kesildi

Isparta'da yapılan denetimlerde 232 kişi ve 108 araç sorgulanırken, bir motosiklet sürücüsüne sahtecilikten işlem yapıldı, 14 sürücüye ise ceza kesildi.
Haberler

Erdek’te Kaybolan Tekne Bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir hafta önce kaybolan 'Nurun Öyküsü' isimli tekne, Biga’da bulundu. Tekne hasarsız ve deniz kirliliği yaratmadı. Sahil Güvenlik, sahibine iade edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.