9 Belediyeye Soruşturma: Özel Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair birçok konuyu ele aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Aralarında CHP’li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının bulunduğu toplam 10 kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özgür Özel, yapılan bu soruşturmalara karşı tepkisini dile getirdi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Özel, konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Sayın Bahçeli’nin kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini öğrendik, geçmiş olsun diyoruz” dedi. Özel, parti olarak COVID-19 gibi hastalıklarda gruplar arası siyasi eleştirilerden kaçındıklarını vurguladı ve “Ne olursa olsun hastalık ve ölüm durumlarında eleştiriler yok. Bugün sağlık dilemenin günüdür” ifadelerini kullandı.

KARTALKAYA’DA YAŞANAN YANGIN FELAKETİ

Kartalkaya’daki otel yangını ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Özel, “Bütün sorumlular ortaya çıksın. 21 gün oldu, 78 canımızın acısına yanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Özel, “Seni birlikte konteyner kentleri gezmeye davet ediyorum, var mı cesaretin?” dedi. Özel, bu ziyaretlerin canlı yayın ile halkla paylaşılmasını önerdi. Ayrıca, “Netanyahu’ya laf söylemekten çekinmiyorsun ama Trump’a bu cesareti göstermiyorsun” şeklinde eleştirilerde bulundu.

(SEYYAR GİYOTİNİN ZULMÜ

İstanbul’daki siyasi müsteşarları eleştirerek, “Seyyar giyotin ile yaptıklarından zulmü Ankara’daki gazetecilere sıçradı” dedi.

TERÖR SORUŞTURMASI VE CHP KURULTAYINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Gözaltına alınan 10 kişi hakkında da yorumda bulunan Özel, bu süreçte İstanbul’un iradesine karşı gelindiğini belirtti ve “Cürümün kadar yer yakarsın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, son süreçte CHP kurultayına yönelik eleştirilerde bulundu.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Özgür Özel, erken seçim çağrısını yineleyerek, “Bizim talebimiz sandığı getirmektir. Millet bu durumu istemektedir” dedi. Ayrıca, erken seçim adayının 23 Mart’ta yapılacak ön seçimle belirleneceğini duyurdu. “Rekabette yenmenin tek yolu sandıkta yenmektir” diyerek çağrıda bulundu.