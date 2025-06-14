9. Bodrum Caz Festivali Sona Erdi

FESTİVAL SEVİNCİ BODRUM’DA YAŞANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “Cazın Renkleri” temasıyla 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali düzenlendi ve başarıyla sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla Caz Derneği tarafından gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, 2-14 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

KARDEŞLİK KONSERİ VE ÖZEL PROJELER

Rodos ve Güney Ege Uluslararası Caz Festivali’nin işbirliğiyle düzenlenen Kardeşlik Konseri, Yunan caz sanatçısı Dimitrios Vassilakis’in müzikle kardeşlik mesajını sahneye taşıdığı bir performansla gerçekleşti. Ayrıca, Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan, “Mavi’ye Şarkılar” isimli projeleriyle şiir ve cazı bir arada sundu. “Bağda Caz” etkinliği ise üzüm bağlarının eşsiz atmosferinde Özge Metin Trio’nun etkileyici yorumlarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. KAPIKO da müzik severlere farklı bir müzik deneyimi sundu.

Etkinlik çerçevesinde sahneyi Hülya Sezgün Yıldız ve Blue Ensemble ile ardından Daan Schreuder Trio paylaştı. Genç yeteneklerden oluşan Hollandalı grup, festivalin dinamik yapısına önemli bir katkı sağladı. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Ferit Odman Quintet ise dinleyicileri caz tarihindeki derin yolculuğa çıkardı.

PİYANİST MİCHIEL BORSTLAP’LA KAPANIŞ

Festivalin kapanışını dünyaca ünlü piyanist Michiel Borstlap’ın seslendirdiği caz standartlarından oluşan “Love Songs” konseriyle yapıldı. Bodrum’un farklı mekanlarında gerçekleştirilen toplam 16 özel etkinlik, müzikseverlerle buluşarak festivalin büyüsünü artırdı.