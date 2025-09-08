9 Eylül 2025 Resmî Gazete Yayınlandı

RESMİ GAZETE AÇIKLAMALARI

9 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete, yeni kanun düzenlemeleri, yürütme ve idareyle ilgili gelişmeler, yargı bölümü ile ilgili maddeler ve atama listelerini içeriyor. Ayrıca, yayımlanan duyuruların tam listesi de erişime açıldı. İlgilenenler, 9 Eylül tarihli Resmî Gazete’nin PDF versiyonunu indirip detayları inceleyebilir.

YENİ KANUN DÜZENLEMELERİ

Ayrıca, Türkiye’nin tarımsal gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşümüne yönelik Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile imzalanan hibe anlaşması da duyuruldu. Bunun yanı sıra, çeşitli kararlar da yayımlandı.

YAYIMLANAN KARARLAR

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine dayanarak ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler hakkında karar (Karar Sayısı: 10380), yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar (Karar Sayısı: 10381) ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerdeki maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair karar (Karar Sayısı: 10382) yayımlandı.

ÜNİVERSİTE YÖNETMELİKLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğini de duyurdu.

MALİ SUÇLAR VE YARGI KARARLARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30) ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesine ait karar düzeltilmesi de açıklandı. Ek olarak, çeşitli yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile T.C. Merkez Bankası’nın belirlediği döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de metinde yer aldı.