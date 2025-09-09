9 Eylül, İzmir’in Kurtuluşu ve Özgürlük

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU’NDAN ANLAMLI MESAJ

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 9 Eylül tarihini yalnızca İzmir’in kurtuluşu olarak değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık mücadelesinin kesin zaferi olarak tanımlıyor. Kasapoğlu, “Bu tarih, Anadolu’nun dört bir yanında yükselen hürriyet ateşinin İzmir’de zaferle taçlandığı gündür” şeklinde ifadeler kullanarak anlamlı bir mesaj yayımladı.

İZMİR’İN KURTULUŞU VE ÖZGÜRLÜK

Dr. Mehmet Kasapoğlu, 9 Eylüllü kutlama mesajında, “103 yıl önce, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İzmir sokaklarında yepyeni bir gün doğdu. İşgalin karanlığı yerini özgürlüğün coşkusuna bıraktı.” dedi. Kasapoğlu, tarihi bir anı aktararak Hükumet Konağının balkonundaki Türk Bayrağı’nın çekilmesinin hem İzmir hem de tüm millet için önemli bir anlam taşıdığına dikkat çekti. “9 Eylül 1922, milletimizin özgürlüğe olan sarsılmaz inancının ve ortak iradesinin dünyaya haykırıldığı gündür.” diyerek bu tarihi günün önemini vurguladı.

LİDERLİK VE BİRLİK RUHU

Kasapoğlu, İzmir’in kurtuluşunun sadece bir askeri zafer olmadığını, aynı zamanda milletin inanç, irade ve cesaretinin bir sembolü olduğunu belirtiyor. “9 Eylül’ün bize bıraktığı en önemli miras, inançla, azimle ve birlik ruhuyla her zorluğun üstesinden gelebileceğimizdir.” ifadeleri ile birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu mirası daha ileri taşımak ve güçlü bir Türkiye için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

KAHRAMANLARIMIZI ANDI

Mesajının sonunda, “103. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu destanı yazan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, bu özel günü coşkuyla kutluyorum.” şeklinde duygularını paylaşarak, geçmişe olan minnetini dile getirdi.