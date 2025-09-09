9 Eylül Tarihli Resmi Gazete’de Değişiklik Yapıldı

YENİ DÜZENLEME İLE ESNAFLARIN VERGİ YÜKÜ ARTIYOR

9 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, ‘büyükşehir belediyesi’ kapsamındaki nüfusu 30 bini aşan ilçelerdeki esnafların götürü (basit) usul defter tutma imkanı sona eriyor. Bu değişiklikle birlikte, gerçek usulde vergilendirilecek mesleklerin listesi güncellendi. Bu mesleklerin muhasebe giderleri ve ödeyecekleri vergiler, önemli ölçüde artma eğiliminde olacak. Yeni düzenlemeden etkilenecek meslek grupları ise şu şekilde sıralanıyor:

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı yapanlar hariç),

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

ç) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle ilgilenenler,

d) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

e) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

f) Şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar.

MALİYETLER ARTIYOR VE ZAM BEKLENİYOR

Bu uygulamanın sonucunda, gerçek usulde vergilendirilen küçük esnafların yılda 3 geçici vergi ödemesi ve işletme defteri veya bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğunun, maliyetleri önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ekonomistler, yükselen maliyetlerin doğrudan esnaflar tarafından sundukları ürün ve mal fiyatlarına yansıyacağını vurguluyor. Bu durum, ilerleyen dönemde birçok üründe fiyat artışlarının yaşanacağına dair tahminler yaratıyor.