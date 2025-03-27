9 Günlük Ramazan Tatili Kimi Kapsıyor?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNE DAİR YENİ DÜZENLEMELER

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil süresiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeler, vatandaşların dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bilgiyle, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı resmiyet kazandı. Bu durum sonrası milyonlarca kişi, “Bu 9 günlük tatil kimleri kapsayacak, kimler bu süre zarfında tatil yapabilecek?” sorularıyla yanıt aramaya koyuldu. Kamu kurumlarında çalışan memurlar, bu kararın doğrudan muhatabı konumundalar.

TATİLİN KAPSAMI VE GÜNLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile devlet personeli için 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece arefe günü olan 29 Mart Cumartesi’den itibaren tatil, 28 Mart Cuma akşamı mesai bitiminde başlıyor ve 6 Nisan Pazar akşamı sona eriyor. Yani kamu çalışanları için toplamda 9 günlük resmi ve idari tatil uygulanacak.

ÖZEL SEKTÖRDE DURUM NE?

Özel sektör çalışanları için ise bu tatil uygulaması zorunlu değil. Tatil süresi, çalışılan kurumun politikalarına bağlı olarak sadece resmi bayram günlerini (30-31 Mart ve 1 Nisan) kapsayabiliyor. Ancak bazı özel sektör kuruluşları, kamuya benzer şekilde ek izinler sunarak tatil süresini uzatabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN TATİLİ

Öğrenciler için de bu tarihler, ara tatil haftası ile çakıştığı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 29 Mart – 6 Nisan 2025 tarihleri arasında 9 gün tatil yapılacak. Bu durum, öğrencilerin Ramazan Bayramı süresince de tatil yapmasını sağlıyor.