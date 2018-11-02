9 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın iletişim sistemi olan ByLock’u kullandığı iddia edilen 50 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock Kriptografik Haberleşme sisteminin gerçek kullanıcıları oldukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyonlarda, 27 şüphelinin yakalandığı kaydedilirken diğer şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
TRT