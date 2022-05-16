9 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Konya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.